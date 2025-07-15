https://news.day.az/world/1767920.html Прорыв канализации в Китае стал хитом в соцсетях - ВИДЕО Прорыв канализации в магазине одежды в Китае стал хитом социальных сетей в регионе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Прорыв канализации в Китае стал хитом в соцсетях - ВИДЕО
Прорыв канализации в магазине одежды в Китае стал хитом социальных сетей в регионе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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