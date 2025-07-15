Прорыв канализации в Китае стал хитом в соцсетях

Прорыв канализации в магазине одежды в Китае стал хитом социальных сетей в регионе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: