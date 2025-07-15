В Газахе состоялась официальная церемония открытия Дней поэзии Вагифа

Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры Азербайджанской Республики и Союз писателей Азербайджана (СПА) в очередной раз дали старт Дням поэзии Вагифа. Этот традиционный поэтический фестиваль в этом году охватит несколько городов и районов нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Дни поэзии начались в Газахском районе, где родился Молла Панах Вагиф.

Любители литературы традиционно собрались в "Саду поэтов" в центре города Газах, чтобы насладиться поэзией Вагифа. На церемонии открытия выступили председатель Газахского отделения СПА, поэт Барат Вусал, глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов, заместитель министра культуры Фарид Джафаров, депутат Милли Меджлиса Самед Сеидов, секретарь СПА Салим Бабуллаоглу и другие, рассказавшие о бесценном вкладе Вагифа в азербайджанскую литературу и богатстве, которое его творчество привнесло в нашу литературу.

Затем слово было предоставлено поэтам и ашугам. Ашуги исполнили газели Вагифа, а поэты - свои стихи. В художественной части мероприятия также был показан отрывок из пьесы Самеда Вургуна "Вагиф". Дни поэзии, которые продолжатся 15 июля в Гяндже и 16 июля в Агдамском районе, завершатся 17-18 июля в городе Шуша - культурной столице Азербайджана. В мероприятиях, которые пройдут в Шуше, примут участие известные деятели литературы и искусства, представители государства и правительства.

В рамках Дней поэзии в различных историко-культурных местах Газаха, Гянджи, Агдама и Шуши, включая отреставрированный Фондом Гейдара Алиева музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа, дом Натаван, отель "Карабах" и особняк Мехмандарова, будут организованы поэтические часы, книжные выставки и презентации, музыкальные композиции, научная конференция, театрализованные представления и различные литературно-художественные программы.

Отметим, что начало Дней поэзии Вагифа было положено в Шуше в 1982 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно в этот день при участии великого лидера были торжественно открыты мавзолей Моллы Панаха Вагифа и Дом поэзии, и по его поручению было принято решение о проведении Дней поэзии Вагифа. Этот праздник поэзии, проводившийся ежегодно до 1991 года, традиционно начинался на родине поэта - в Газахе, и заканчивался на несравненном Джыдыр дюзю в Шуше.

После освобождения Шуши от оккупации в результате славной Победы доблестной Азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Дни поэзии Вагифа вновь стали проводиться в культурной столице Азербайджана. В этом году Дни поэзии Вагифа подарят любителям стихосложения, литературы и культуры незабываемые моменты.