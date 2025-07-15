https://news.day.az/hitech/1767889.html Корабль Tianzhou-9 состыковался со станцией Tiangong Грузовой корабль Tianzhou-9 состыковался с околоземной станцией Tiangong. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщает агентство "Синьхуа". Стыковка состоялась во вторник, 15 июля, в 00:34 по московскому времени.
Корабль Tianzhou-9 состыковался со станцией Tiangong
Грузовой корабль Tianzhou-9 состыковался с околоземной станцией Tiangong.
Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщает агентство "Синьхуа".
Стыковка состоялась во вторник, 15 июля, в 00:34 по московскому времени. Согласно графику работ, члены экипажа пилотируемого корабля Shenzhou-20, находящегося на станции Tiangong, проведут выгрузку Tianzhou-9.
В июне два из трех членов экипажа пилотируемого космического корабля Shenzhou-20 - Чэнь Дун и Чэнь Чжунжуй - завершили второй выход в открытый космос.
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