Корабль Tianzhou-9 состыковался со станцией Tiangong

Грузовой корабль Tianzhou-9 состыковался с околоземной станцией Tiangong.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщает агентство "Синьхуа".

Стыковка состоялась во вторник, 15 июля, в 00:34 по московскому времени. Согласно графику работ, члены экипажа пилотируемого корабля Shenzhou-20, находящегося на станции Tiangong, проведут выгрузку Tianzhou-9.

В июне два из трех членов экипажа пилотируемого космического корабля Shenzhou-20 - Чэнь Дун и Чэнь Чжунжуй - завершили второй выход в открытый космос.