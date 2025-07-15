Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой брат,

С большим уважением чту светлую память всех наших братьев и сестер, погибших при предотвращении попытки государственного переворота в Турции девять лет назад - 15 июля, с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям и всему Вашему народу.

В ту ночь братская Турция написала величайшую героическую летопись своей современной истории. Решительно выступив против кровавой попытки переворота, нацеленной на конституционные и демократические основы Турецкой Республики, Ваш стойкий и боевой народ защитил свою Родину, флаг и государство. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что 15 июля - День демократии и национального единства - знаменательная дата, отмечающая торжество сильной и непоколебимой воли, национального единства, солидарности и патриотизма.

С первых мгновений коварной попытки переворота азербайджанский народ и государство были рядом с братской Турцией, продемонстрировав свою поддержку и солидарность. Это стало еще одним ярким проявлением принципа "Одна нация, два государства" и наглядным примером нашего братства.

Предотвращение этого коварного плана против Турецкого государства стало возможным благодаря Вашему лидерству, большой самоотверженности и сплоченности вокруг Вас Вашего народа. Ваша братская страна вышла из этого тяжелого испытания с честью и еще более сильной, в очередной раз доказав всему миру свою мощь.

В настоящее время Вы с решимостью и упорством трудитесь во имя достижения цели "Турция без терроризма", чтобы оставить в наследство будущему поколению безопасную, мирную и процветающую страну. Недавнее решение террористической группировки РПК о самороспуске и сложении оружия стало блестящим результатом Вашей сильной политической воли, триумфом национального единства и солидарности.

Дорогой брат,

Сегодня Азербайджан и Турция плечом к плечу уверенно и успешно движутся в будущее. Несокрушимое братство, не имеющее аналога в мире единство и стратегический союз наших стран являются важным фактором безопасности, партнерства и развития как для нашего региона, так и всего мира. Уверен, что наш стратегический союз, основанный на воле двух братских народов, исторически поддерживающих друг друга, а также на Шушинской декларации, совместными усилиями будет и впредь укрепляться и углубляться.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Турции - постоянного мира, благополучия и процветания".