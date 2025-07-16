Эмиратская авиакомпания запускает рейсы в Баку

Национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways объявила о запуске семи новых маршрутов в рамках своей стратегии по увеличению прямого пассажиропотока в Абу-Даби, сообщает Day.Az.

В числе новых направлений - столица Азербайджана, Баку. Полеты по этому маршруту начнутся с 2 марта 2026 года.

Перелеты в Баку будут осуществляться с частотой десять рейсов в неделю.

"Наша цель предельно ясна - мы хотим привлечь больше людей напрямую в Абу-Даби", - отметил главный исполнительный директор Etihad Антоноалдо Невес. - "Новые маршруты связывают нас с динамичными, культурно богатыми регионами и помогут стимулировать спрос на туризм и торговлю в столице ОАЭ".