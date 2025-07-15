Марукян и страх перед словом "коридор"

Автор: Байрам Эльшадов

В Армении есть такая непонятная личность - Эдмон Марукян. Это человек, который периодически всплывает на сцене, чтобы громко сказать что-то бессмысленное, но пафосное. Причём каждый его выход - это как эпизод давно надоевшего сериала, где сюжет не развивается, а актёр всё время повторяет одни и те же реплики. На сей раз бывший посол по особым поручениям решил вновь вспомнить про тему дорог, коридоров и международных механизмов, но сделал это в своём привычном стиле - с перегибами, страхами и политической беспомощностью.

В своем последнем заявлении Марукян изрек, что международные механизмы "не сработали для защиты прав и безопасности армян Карабаха", и потому Армения, по его мнению, не обязана предоставлять Азербайджану беспрепятственный путь, то есть принимать реалии для открытия Зангезурского коридора. Более того, он раскритиковал саму формулировку "коридор", предложив отказаться даже от слова, "если за ним скрывается хоть какой-то элемент внешнего контроля". При этом, по его логике, пункт о разблокировке путей, зафиксированный в трёхстороннем заявлении, теперь недействителен, потому что, внимание, "Карабаха больше нет".

Как нет, одному богу известно и Марукяну. Карабах освобожден, стремительно восстанавливается, развивается. Там проходят международные мероприятия, туда приезжают лидеры стран.

Раздавая громкие обвинения и делая юридические "выводы" на уровне школьной демагогии, господин Марукян, похоже, напрочь забыл, что означает международное право в принципе. Если следовать его логике, то любые обязательства можно обнулять по собственному усмотрению - стоит только объявить, что "условия изменились". Такой подход даже к внутреннему законодательству был бы абсурдным, а уж в контексте международных договорённостей - просто опасен.

Документ от 9 ноября - это не заявление о намерениях и не дружеский меморандум. Это зафиксированное обязательство, подписанное Арменией после военного поражения. Пункт о разблокировке коммуникаций никак не был привязан к статусу Карабаха, как бы этого ни хотелось отдельным армянским комментаторам. Он возник из логики географии и суверенных прав Азербайджана на связь с Нахчываном. И если Марукян сегодня говорит о международных механизмах, ему стоило бы сначала объясниться: почему его страна десятилетиями игнорировала решения ООН, Европарламента и других структур, требующих вывода армянских войск с азербайджанской земли?

Иными словами, если вы апеллируете к международному праву - начните с себя. А если не готовы - лучше вообще не трогайте эту тему.

Избирательное чтение трёхстороннего заявления стало национальной привычкой в Армении. Армянская политическая культура давно освоила приём: выдёргивать из международных документов только то, что удобно в конкретный момент. Сегодня Марукян утверждает, одно. Завтра другой фрукт армянского истеблишмента, наоборот, что-то придумает. И каждый раз без малейшего намерения выполнять то, что неудобно самой Армении.

Но реальность в том, что трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года не было меню, из которого можно выбирать. Все его пункты взаимосвязанные и обязательные. Армения обещала разблокировать пути. Точка. Нельзя одновременно ссылаться на соглашение и отрицать его суть, как это делает Марукян.

Он постоянно чем-то неуместно возмущается, но главное тут другое. Ведь те же самые политики, которые сегодня с пеной у рта отрицают любые формы международного посредничества, ещё вчера плакались в Брюсселе и Вашингтоне, что "Баку нарушает права армян Карабаха" и просили ввести международные миссии. Где была тогда тревога за суверенитет? Где была настороженность к международным структурам? Всё просто: механизмы хороши только тогда, кога они работают в пользу Армении. В остальных случаях - это уже "угроза", "вмешательство", "давление".

Проблема не в механизмах. Проблема в том, что армянская элита давно разучилась мыслить категориями ответственности. И Марукян - лишь одно из отражений этой политической болезни.

Армянская сторона по-прежнему считает, что может тормозить процессы, как в старые времена, играя в затягивание до бесконечности? Эти игры давно закончились. Сегодня ситуация такова, что любой саботаж будет иметь последствия - как дипломатические, так и инфраструктурные. У Армении есть шанс стать частью нового регионального формата. И есть риск остаться за бортом, по собственной воле.

Нельзя получить экономические и политические бонусы от региональной разблокировки, не неся при этом никаких встречных обязательств. Невозможно сидеть в изоляции, ничего не давая, и при этом ожидать, что к тебе выстроится очередь с предложениями. Либо Армения принимает новую реальность и действует в логике равноправия, либо продолжает играть в обиженного с соответствующими последствиями.

Марукян тупо боится и на этом страхе строит всю свою абсурдную риторику. Он боится слова "коридор", боится участия международной компании, боится, что Армения что-то "уступит". Всё новое воспринимается как угроза. Всё, что связано с интеграцией, вызывает панику. Всё, что выходит за пределы контроля, автоматически считается поражением.

Да просто будь мужчиной. Хватит бояться. На деле всё наоборот. Предоставление Азербайджану беспрепятственного сообщения с Нахчываном - это не слабость Армении, а шанс для неё самой. Это возможность превратиться из замкнутого анклава в участника региональной логистики. Это шанс снизить транспортную изоляцию, привлечь инвестиции, открыть новые рынки. Это, наконец, возможность выйти из режима постоянной обороны и перейти к созиданию. Если, конечно, страх не будет сильнее здравого смысла.

Марукян и ему подобные привыкли мыслить категориями "чем хуже соседу - тем лучше нам". Сегодня выигрывает тот, кто готов к взаимной выгоде. Остальные просто наблюдают из окна своей политической провинциальности.