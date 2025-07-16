«Реал» выступил за проведение КЧМ каждые два года

Представители испанского "Реала" в ходе переговоров с Международной федерацией футбола (ФИФА) предложили проводить клубный чемпионат мира каждые два года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает британская газета Guardian.

Отмечается, что на болельщиков "Реала" пришлось 25 процентов продаж билетов на матчи прошедшего клубного чемпионата мира и мадридцы видят в турнире возможность заработать. Однако ФИФА не планирует проводить соревнование чаще.

Клубный чемпионат мира в новом формате прошел в США. В турнире впервые приняли участие 32 команды. В финале английский "Челси" со счетом 3:0 обыграл французский "Пари Сен-Жермен".

Следующий клубный чемпионат мира пройдет в 2029 году. Отмечается, что желание провести турнир изъявил Катар, однако для ФИФА было бы предпочтительнее организовать соревнования в Испании, Марокко и Португалии, где в 2030 году также пройдут матчи мундиаля среди сборных.