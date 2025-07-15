Во Франции перестанут расти пенсии и соцвыплаты

Во Франции в 2026 году размер пенсий и других социальных выплат останется на уровне предыдущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Ура", об этом рассказал французский премьер-министр Франсуа Байру.

"В 2026 году размер пенсий и других социальных выплат останется на уровне предыдущего года и не будет скорректирован с учетом инфляции", - сказал он.

Помимо этого Байру предложил отказаться от двух государственных праздников в стране в целях экономии.

"Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День победы 8 мая. Их отмена принесет казне миллиарды евро", - сообщил премьер-министр Франции.

В конце июня сообщалось, что действующий премьер Франций Франсуа Байру теряет популярность среди французов. По данным опроса института Ifop недовольство политиком составило рекордные 80%. Основными факторами недовольства премьера стали скандал в католической школе и ассоциации с бездействием.