"Реал" подписал нового защитника

Альваро Каррерас - новый защитник "Реала".

"Мадрид" выплатит отступные в 50 млн евро, но сделка оформлена как стандартный трансфер с несколькими траншами. Каррерас прошел медосмотр и подпишет контракт на шесть сезонов с зарплатой восемь млн евро в год.

Как сообщает Day.Az, для Каррераса это возвращение: два года провел в академии "Реала" и дружит с защитником основы Раулем Асенсио. Важно: Альваро играл не только в "Реале", но и в "МЮ" - там следят за разделением выплат и ждут 20 процентов за экс-защитника.

Альваро отправляли в "Мадрид" еще в середине мая. Но переговоры шли тяжело.

Новый левый защитник - просьба Хаби Алонсо. "Реал" рассматривал Тео Эрнандеса и Алекса Гримальдо из "Байера", а остановился на Каррерасе. Новый тренер тоже оценил вариативность испанца: может сыграть не только на фланге, но и в трио центральных защитников.

Был даже странный инсайд: "Реал" якобы попросил "МЮ" активировать опцию выкупа за 18 млн евро, потом сразу перепродать мадридцам за 30-35 млн. Естественно, странная схема не подтвердилась, просто яркий вброс.

"Мадрид" сначала пытался скинуть цену, но в итоге согласился отдать 50 млн отступных. Все почти согласовали. Marca пишет, что латераля ждали до клубного чемпионата мира. Альваро тоже готовился. Но потом "Бенфика" вдруг передумала и согласилась завершить трансфер в июле. Каррерас сильно расстроился.

"У нас нет договоренности с "Реалом", - слова президента Руя Кошты. - Альваро сыграет за "Бенфику" на КЧМ. Потом мы посмотрим, что произойдет. Были предложения, но они нам не понравились. И это касается не только Альваро, но и других футболистов".

После вылета "Бенфики" сказал так: "Они должны сделать предложение. Пока его не было".

Переговоры так затянули из-за отступных - пункт нельзя было активировать до 1 июля. "Бенфика" настаивала на одном транше и из-за этого мадридцы не смогли договориться. В итоге португальцы пошли навстречу "Мадриду", согласились поделить.

Альваро начал карьеру в академии "Расинга Ферроль", потом перешел "Депортиво", в 2017-м оказался в молодежке "Мадрида". Были сложности: это вингер, которого отправили в защиту из-за конкуренции со сверстниками. Из-за этого у Каррераса до сих пор ощущается перекос в атаку и это в 2020-м понравилось тренерам "Юнайтед".

Уже через два года Каррераса подняли в основу "МЮ", но сразу начались сложности.

Эрик тен Хаг не оценил испанца: не хватало навыка в защите. Альваро проводили в "Престон" (первая аренда в карьере) - но даже там из испанца лепили левого полузащитника из-за слабых оборонительных качеств. Казалось, что Тен Хаг прав.

Эрик давал шанс: в 2023-м взял Альваро на предсезонку, игрок провел четыре товарищеских матча из девяти, отметился голевой, но все еще не отвечал запросам тренера. Несмотря на травмы Тирелла Маласии и Люка Шоу, голландец отправил латераля по аренде в "Гранаду", а сам взял Серхио Регилона.

"Руководство "Юнайтед" сказало, что мне придется согласиться на аренду, - сказал Каррерас зимой 2023-го. - Тен Хаг не рассчитывает на меня: считает, что сперва я должен ощутить ритм взрослых. Но даже так моя главная цель - возвращение в "Юнайтед". Хочу завоевать место в составе".

Каррерас даже в "Гранаде" всего пять раз вышел в старте за полгода. Но внезапно потенциал в испанце заметила "Бенфика", попросила "МЮ" досрочно прервать аренду и отправить игрока в Португалию. "Юнайтед" согласился. К тому же сошлись на праве выкупа за шесть млн евро плюс три потенциальными бонусами. Выглядело максимально выгодно, ведь пацан совсем не впечатлял тренерский штаб.

У Каррераса сначала не получилось в "Бенфике". Он играл редко, пока весной там не потеряли основного левого защитника. После этого карьера Альваро засияла: вцепился за место в основе, отличился первым голом во втором матче. В этом сезоне у испанца - три гола и шесть ассистов за 50 матчей во всех турнирах. "Бенфика" сразу же активировала опцию выкупа. Вот теперь продает.

"Мадрид" искал нового левого защитника еще до того, как полностью договорился с Хаби Алонсо. Среди вариантов: Милош Керкез из "Борнмута", Тео Эрнандес из "Милана" и Мигель Гутьеррес из "Жироны". Но не один из них не убеждал.

Алонсо предложил свой - Альваро Каррерас из "Бенфики". Несмотря на то, что это игрок из академии "Реала", активно вести его решились только после разговора с тренером. Хаби следил за Каррерасом в "Бенфике", видит в нем отличный вариант на левый фланг по трем причинам:

Универсальность. Альваро сильно прокачался в этом плане: раньше лишь лез в атаку, сейчас научился быть разным. И это не просто гипотетически: к 22 годам Каррерас уже играл классического левого защитника (молодежки, "Бенфика"), латераля по всему флангу в схеме с тройкой центрального защитника ("Престон") и чистого полузащитника в 4-4-2 ("Гранада"), у Бруну Лаже в "Бенфике" даже выходил несколько раз крайним центральным в тройке защитников.

А ведь еще год назад "Реал" вел левого латераля - Альфонсо Дэвиса из "Баварии". Канадец стал стратегической целью, но в итоге решил остаться в Мюнхене и продлил контракт, что оставило мадридцев с Менди и Франом. Других интересных опций на рынке тогда "Реал" не нашел. Левый фланг хромал весь сезон.

Ситуации Менди и Гарсии не сильно изменились сейчас: первого думают продать, но пока нет претендентов. Карло Анчелотти настаивал на продлении Ферлана. Официально о нем еще не рассказывали, только вот тренер еще осенью 2024-го анонсировал: "Менди подпишет новый контракт. Я очень счастлив. Он лучший левый защитник мира по игре сзади".

Что сейчас с Менди - неизвестно. В клубе недовольны постоянными травмами Ферлана и хотят расстаться с 30-летним игроком этим летом.

А вот у Франа есть шанс остаться в "Мадриде", нравится Алонсо - в 2023-м он хотел заманить Гарсию в "Байер" из "Райо Вальекано", но тогда "Реал" опередил немцев. Теперь поработают вместе.

Но Каррерас едет в основу, так что, придется думать.