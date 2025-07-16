Назван доход бюджета США от пошлин Трампа

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении иностранных товаров, принесли бюджету Соединенных Штатов дополнительные $47 млрд. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на министерство финансов страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечают авторы публикации, во втором квартале 2025 года таможенные сборы достигли $64 млрд, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на $47 млрд.

Экономисты полагают, что центральная роль США в мировой экономике оказала благоприятное воздействие на торговлю для страны.

"Сейчас мировая экономика устроена по модели централизованной координации, где США выполняют роль центра. Это делает ответные меры [на пошлины США] менее привлекательными с экономической точки зрения для большинства стран, даже если это может быть привлекательно в политическом смысле", - пояснила профессор международной экономики Городского университета Нью-Йорка Марта Бенгоа.

В апреле президент США ввел новую систему пошлин для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше - 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.