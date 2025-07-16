В регионах Азербайджана стартовал проект "Театральная академия"

Министерством культуры Азербайджана дан старт новому проекту под названием "Театральная академия". Целью проекта является содействие обмену опытом между государственными театрами страны, развитие творческого кадрового потенциала и поддержка становления молодых театральных специалистов, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В рамках проекта для театральных трупп в регионах организуются летние школы, мастер-классы, семинары и дискуссии, посвящённые современным театральным техникам, сценическому движению, новым методам и тенденциям. Обучение проводят опытные педагоги и признанные театральные деятели.

Первый этап "Театральной академии" стартовал с летней школы в Лянкяранском государственном драматическом театре. В тренингах приняли участие заслуженные артисты - актер Азербайджанского государственного национального театра юного зрителя Нофэль Велиев и актёр Азербайджанского государственного театра пантомимы Бахруз Ахмедли.

Следующий этап проекта продолжится в Шекинском государственном драматическом театре, где обучение ведёт лауреат президентской премии, режиссёр Джейхун Дадашов. В ближайших планах - проведение мастер-классов в Гянджинском государственном национальном драматическом театре.

 

Проект "Театральная академия" призван укрепить потенциал региональных театров, способствовать развитию творческой среды и поддержать реформы в сфере культуры.