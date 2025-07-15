МОК представил медали Олимпиады 2026 года

Международный олимпийский комитет (МОК) представил медали зимних Игр 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МОК.

Медали имеют уникальный дизайн, объединяющий две половинки, которые символизируют кульминацию пути спортсмена и всех тех, кто прошел рядом с ним по этому пути.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.