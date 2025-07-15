https://news.day.az/sport/1767951.html МОК представил медали Олимпиады 2026 года - ФОТО Международный олимпийский комитет (МОК) представил медали зимних Игр 2026 года. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МОК. Медали имеют уникальный дизайн, объединяющий две половинки, которые символизируют кульминацию пути спортсмена и всех тех, кто прошел рядом с ним по этому пути.
МОК представил медали Олимпиады 2026 года - ФОТО
Международный олимпийский комитет (МОК) представил медали зимних Игр 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МОК.
Медали имеют уникальный дизайн, объединяющий две половинки, которые символизируют кульминацию пути спортсмена и всех тех, кто прошел рядом с ним по этому пути.
Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.
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