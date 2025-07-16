Пашинян посчитал возможным парафирование мирного соглашения с Баку до подписания

Ереван и Баку до подписания соглашения о мире могут его парафировать.

Как передает Day.Az, об этом заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

"Да, есть также такая идея. Такая идея есть на столе обсуждений", - сказал он.

По его словам, на пути подписания соглашения о мире с Азербайджаном Армения не упускает ни одну возможность.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отклонил обращение семьи Рубена Варданяна направить письмо Дональду Трампу с просьбой содействовать его освобождению.