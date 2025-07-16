https://news.day.az/world/1768060.html Пашинян посчитал возможным парафирование мирного соглашения с Баку до подписания Ереван и Баку до подписания соглашения о мире могут его парафировать. Как передает Day.Az, об этом заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване. "Да, есть также такая идея. Такая идея есть на столе обсуждений", - сказал он.
Пашинян посчитал возможным парафирование мирного соглашения с Баку до подписания
Ереван и Баку до подписания соглашения о мире могут его парафировать.
Как передает Day.Az, об этом заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
"Да, есть также такая идея. Такая идея есть на столе обсуждений", - сказал он.
По его словам, на пути подписания соглашения о мире с Азербайджаном Армения не упускает ни одну возможность.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отклонил обращение семьи Рубена Варданяна направить письмо Дональду Трампу с просьбой содействовать его освобождению.
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