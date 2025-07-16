Театральное искусство в Лянкяране - из поколения в поколение

Проект "Театр: из поколения в поколение" Научно-методического и квалификационного центра повышения культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана продолжает свои семинары. Очередной семинар прошел в Культурном центре им. Г. Велиева в Лянкяране, организованный при поддержке Лянкяран-Астаринского регионального управления культуры, сообщили Day.Az в пресс-службе MEMİM.

Мероприятие было посвящено теме "Актёрское искусство: дилемма традиций и современности" с участием ведущего мастера сцены Лянкяранского государственного драматического театра, народного артиста Габиля Гулиева.

Сотрудники MEMİM Даглар Юсифов и Ниджат Гасанзаде подчеркнули важность проекта "Театр из поколения в поколение", охватывающего также регионы страны. Было отмечено, что подобные проекты, помимо повышения интереса к театральному искусству в регионах, также способствуют обогащению художественного восприятия и эстетического вкуса зрителей.

Народный артист Габиль Гулиев рассказал о своем пути в искусстве, о взаимоотношениях театра и зрителя. Он также затронул такие моменты, как секреты актёрского мастерства, творческие возможности, зрительский интерес, классические традиции и современные взгляды в искусстве, а также ответил на интересующие участников вопросы.

Следует отметить, что цель проекта "Театр: из поколения в поколение" - содействовать развитию национального театра путём создания платформы для обмена идеями и опытом между поколениями, а также повысить интерес к этой сфере путём внедрения современных мировых тенденций в искусстве и формирования активной творческой среды и популяризации театра среди молодёжи.

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