Проливные дожди затопили метро Нью-Йорка

Проливные дожди затопили метро Нью-Йорка настолько сильно, что вода хлынула в вагоны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пассажиры были вынуждены покидать поезда и передвигаться по затопленным платформам.

Некоторые линии метрополитена приостановили движение из-за угрозы затопления путей и нарушений в электроснабжении.