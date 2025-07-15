https://news.day.az/world/1767925.html Проливные дожди затопили метро Нью-Йорка - ВИДЕО Проливные дожди затопили метро Нью-Йорка настолько сильно, что вода хлынула в вагоны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пассажиры были вынуждены покидать поезда и передвигаться по затопленным платформам. Некоторые линии метрополитена приостановили движение из-за угрозы затопления путей и нарушений в электроснабжении.
Проливные дожди затопили метро Нью-Йорка - ВИДЕО
Проливные дожди затопили метро Нью-Йорка настолько сильно, что вода хлынула в вагоны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пассажиры были вынуждены покидать поезда и передвигаться по затопленным платформам.
Некоторые линии метрополитена приостановили движение из-за угрозы затопления путей и нарушений в электроснабжении.
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