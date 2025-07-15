Эмин Гусейнов сказал, сколько человек планируется переселить в Агдам до конца 2026 г.

До конца 2026 года будет обеспечено переселение населения в села Агдамского района - Башгарвенд и Эйвазханбейли.

Об этом заявил журналистам специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.

По его словам, восстановительные и строительные работы в городе Агдам продолжаются быстрыми темпами.

"До конца года в Агдам планируется переселить 1 268 семей. В этом месяце начнется строительство пятого жилого комплекса. В сентябре и октябре начнется строительство третьего жилого комплекса", - сказал он.

Э.Гусейнов отметил, что до конца 2026 года в Агдам планируется переселить 20 тысяч человек.

"В Физули до конца года начнется строительство жилого комплекса. В Ходжавендском районе также продолжаются работы по восстановлению сел. В настоящее время ведутся работы по прокладке коммуникационных систем в селах Гадрут и Туг. В других селах Ходжавендского района планируется отремонтировать и передать жителям 1 552 дома", - сказал он.