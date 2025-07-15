https://news.day.az/world/1767835.html Сильное землетрясение в Иране Землетрясение силой 4,7 балла произошло сегодня в 10:44 по местному времени в Шахрудском районе провинции Симнан на севере Ирана. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета, передает во вторник Day.Az.
Сильное землетрясение в Иране
Землетрясение силой 4,7 балла произошло сегодня в 10:44 по местному времени в Шахрудском районе провинции Симнан на севере Ирана.
Об этом сообщили в Национальном центре сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета, передает во вторник Day.Az.
По имеющейся информации, землетрясение, произошедшее на глубине 10 км, ощущалось и в прилегающих районах.
О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
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