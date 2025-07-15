Сильное землетрясение в Иране

Землетрясение силой 4,7 балла произошло сегодня в 10:44 по местному времени в Шахрудском районе провинции Симнан на севере Ирана.

Об этом сообщили в Национальном центре сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета, передает во вторник Day.Az.

По имеющейся информации, землетрясение, произошедшее на глубине 10 км, ощущалось и в прилегающих районах.

О разрушениях и пострадавших не сообщалось.