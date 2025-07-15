Обнародовано количество стран и делегаций, подтвердивших участие в III Играх СНГ

Обнародовано количество стран и делегаций, подтвердивших свое участие в III Играх СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Бакинском городском кольце, в соревнованиях примут участие 1846 спортсменов и 2666 представителей из 8 стран, передает Day.Az.

Уточнено, что Азербайджан представят 349 спортсменов, Россию - 263, Казахстан - 259, Узбекистан - 257, Беларусь - 255, Таджикистан - 202, Туркменистан - 170 и Кыргызстан - 85.

Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября этого года в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Соревнования пройдут на 12 спортивных площадках.

Ожидается, что в Играх примут участие спортсмены и официальные представители стран-участниц СНГ и приглашенных государств.