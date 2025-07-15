"Карабах" встретится с "Зальцбургом" в Австрии
"Карабах", находящийся на сборах в Австрии, сегодня проведёт свой последний товарищеский матч.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпион Азербайджана встретится с австрийским "Зальцбургом".
Начало игры в 20:00.
Товарищеский матч
15 июля
20:00. "Карабах" - "Зальцбург" (Австрия)
Стадион "Капрун"
Отметим, что в первом товарищеском матче в Австрии "Карабах" уступил украинскому "Металлисту" (Харьков) со счётом 4:5. Затем команда дважды в один день сыграла с "Твенте" (Нидерланды) - 3:2, 1:2. Представитель Агдама, который присоединится к Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, в товарищеском матче в Баку также одержал победу над "Зиря" со счётом 4:0.
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