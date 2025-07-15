"Карабах" встретится с "Зальцбургом" в Австрии

"Карабах", находящийся на сборах в Австрии, сегодня проведёт свой последний товарищеский матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпион Азербайджана встретится с австрийским "Зальцбургом".

Начало игры в 20:00.

Товарищеский матч

15 июля

20:00. "Карабах" - "Зальцбург" (Австрия)

Стадион "Капрун"

Отметим, что в первом товарищеском матче в Австрии "Карабах" уступил украинскому "Металлисту" (Харьков) со счётом 4:5. Затем команда дважды в один день сыграла с "Твенте" (Нидерланды) - 3:2, 1:2. Представитель Агдама, который присоединится к Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, в товарищеском матче в Баку также одержал победу над "Зиря" со счётом 4:0.