Изменена дата проведения Дней поэзии Вагифа

Дата проведения шушинского этапа Дней поэзии Вагифа, организуемых Министерством культуры, была изменена.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в отличие от ранее объявленной даты, мероприятие состоится 22-23 июля.

Программа мероприятия остается неизменной - все презентации, литературно-художественные и другие выступления пройдут согласно первоначальному плану.