https://news.day.az/culture/1767971.html Изменена дата проведения Дней поэзии Вагифа Дата проведения шушинского этапа Дней поэзии Вагифа, организуемых Министерством культуры, была изменена. Как сообщили Day.Az в министерстве, в отличие от ранее объявленной даты, мероприятие состоится 22-23 июля.
Изменена дата проведения Дней поэзии Вагифа
Дата проведения шушинского этапа Дней поэзии Вагифа, организуемых Министерством культуры, была изменена.
Как сообщили Day.Az в министерстве, в отличие от ранее объявленной даты, мероприятие состоится 22-23 июля.
Программа мероприятия остается неизменной - все презентации, литературно-художественные и другие выступления пройдут согласно первоначальному плану.
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