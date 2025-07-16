Посольство Азербайджана прокомментировало позицию Федерального совета Швейцарии

Посольство Азербайджана в Швейцарии прокомментировало позицию Федерального совета этой страны по поводу деятельности комитета "Швейцарская мирная инициатива по Нагорному Карабаху".

Как передает Day.Az, за комментарием к посольству обратилось издание "20minuten".

В посольстве отметили, что правительство Швейцарии изначально рекомендовало отклонить предложение комитета - однако парламент не прислушался к этой позиции.

В связи с тем, что инициатива все же была поддержана большинством голосов в обеих палатах парламента, посольство Азербайджана, ссылаясь на официальное письмо председателя Комитета по международным и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Самеда Сеидова, подчеркнуло, что принятое решение вызывает "глубокую обеспокоенность и разочарование".

"Подобные инициативы не только не способствуют мирному урегулированию, но и в корне подрывают достигнутый прогресс", - заявил Сеидов. Он отметил, что мир в Карабахе уже восстановлен, и в настоящее время приоритетом для Азербайджана являются восстановление и развитие освобождённых территорий. По его словам, подобные односторонние шаги могут нанести "серьёзный ущерб репутации Швейцарии как нейтральной переговорной площадки".

В другом письме, направленном членам парламента Великобритании, глава рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Великобританией Фариз Исмаилзаде напомнил о "зверствах", совершенных в отношении азербайджанского гражданского населения до освобождения Карабаха Азербайджаном. Он призвал британских парламентариев "не поддаваться внешнему влиянию и не допустить шагов, способных нанести вред мирному процессу".