Трамп заявил о многомиллиардной сделке с Индонезией

Индонезия в соответствии с заключенным соглашением закупит у США энергоносители и сельхозпродукцию на $19,5 млрд и 50 самолетов Boeing.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил президент Дональд Трамп.

"Это историческое соглашение впервые в истории открывает для США доступ ко всему рынку Индонезии. В рамках соглашения Индонезия обязалась закупить у США энергоносители на сумму $15 млрд, американскую сельскохозяйственную продукцию на $4,5 млрд и 50 самолетов Boeing, многие из которых будут модели 777", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Президент подтвердил, что поставляемые в США индонезийские товары будут облагаться пошлиной в размере 19%. Американский экспорт в республику будет беспошлинным.

Ранее Трамп разослал письма лидерам ряда стран, в том числе Индонезии, о намерении ввести дополнительные пошлины с 1 августа. Тарифы США на индонезийские товары должны были составить 32%. Власти Индонезии заявили о готовности нарастить импорт американской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров в случае снижения торговых пошлин.