Тарифы Дональда Трампа ударили по этой отрасли Греции

Июль - время сбора урожая в персиковых садах на севере Греции. Однако в этом году сбор урожая сопровождается неопределенностью после того, как Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентной пошлины на европейскую продукцию, что вызвало содрогание в различных отраслях - от виноделия до оливкового масла и автомобилестроения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Греция является крупнейшим в мире экспортером консервированных персиков, около пятой части которых идет в США, второй по величине рынок после Европы.

Фермеры и владельцы фабрик по выращиванию персиков обеспокоены тем, что пошлины снизят спрос на их продукцию как раз в тот момент, когда они готовятся отправить свежий урожай за границу, и у них будет мало времени на адаптацию или поиск альтернативных рынков. Персики, как и некоторые другие товары, уже облагаются импортной пошлиной США в размере 17%. Новые пошлины могут увеличить общую импортную пошлину до 47%.

Годовой оборот Греции от экспорта консервированных персиков и другой упакованной персиковой продукции составляет более 600 миллионов евро, из которых около 120 миллионов евро поступает с рынка США.

Экспорт в США составляет около 4% от общего объема экспорта Греции. Консервированные персики и продукты из них, оливки и оливковое масло - три основных сельскохозяйственных продукта, экспортируемых в США, приносящих стране около полумиллиарда евро в год.

По словам главы Ассоциации греческих консервных заводов Костаса Апостолоу, в нынышней ситуации единственной альтернативой является диверсификация экспорта в страны МЕРКОСУР в Южной Америке или в Мексику и Индию. Он призвал ЕС подписать торговое соглашение с этими странами.

ЕС планировал одобрить торговое соглашение с МЕРКОСУР, но столкнулся с противодействием некоторых стран.