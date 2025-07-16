США прокомментировали эскалацию между Израилем и Сирией

Администрация США ожидает, что нынешнее обострение ситуации между Израилем и Сирией подойдет к концу в ближайшие несколько часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что конфликт вызван старыми и крайне сложными историческими причинами. "Это привело к, похоже, досадной ситуации и недоразумению между израильской и сирийской сторонами. Поэтому мы работали с ними все утро и всю ночь. С обеими сторонами. И мы думаем, что мы на пути к настоящему снижению уровня эскалации", - сказал он журналистам в Белом доме во время встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

"Так что в ближайшие несколько часов мы надеемся увидеть реальный прогресс в прекращении того, что вы наблюдали в последние пару часов", - добавил Рубио.

Израиль ранее нанес удары по комплексу зданий сирийского Генштаба и еще одному "военному объекту" в Дамаске. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что еврейское государство продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из района города Эс-Сувейда на юге республики, где проживают друзы. Израильское правительство после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывалось в поддержку друзов, проживающих на территории соседней арабской республики, и выражало намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.