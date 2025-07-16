«Барселона» получит 44 млн евро от одной из беднейших стран мира

Испанская "Барселона" близка к заключению крупного спонсорского соглашения с ДР Конго. По условиям сделки, клуб будет получать по €11 млн в течение четырех лет. Об этом сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание уточняет, что "Барселона" разместит на форме команды логотип "ДР Конго - сердце Африки", направленный на продвижение туризма в стране. В июне аналогичное соглашение подписал французский "Монако".

ДР Конго обладает богатой медью, кобальтом и ураном территорию, однако входит в топ-5 беднейших стран мира. 65% населения страны живет менее, чем на 2,15 доллара в день. Всемирный банк утверждает, что у ДР Конго есть ресурсы и потенциал, чтобы стать одной из богатейших стран Африки. На данный момент страна является крупнейшим в мире производителем кобальта и ведущим источником меди в Африке, которая необходима для производства электромобилей, смартфонов и другой техники.