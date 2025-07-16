В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в комментарии радиостанции "Маяк" он указал, что это суверенное дело Еревана.

"Но при этом они интересуются ШОС (Шанхайской организацией сотрудничества). То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется", - отметил пресс-секретарь президента России.

16 июля Пашинян сообщил, что выход Армении из ОДКБ является более вероятным событием, чем разморозка членства страны в объединении. Он также заявил о нарушении ОДКБ обещания относительно красной линии в вопросе территориальной целостности Армении.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что выход Армении из ОДКБ не является приоритетом для народа страны. "Понимаете, Пашиняны приходят и уходят, а Армения остается", - указал он.