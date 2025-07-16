Автор: Ибрагим Алиев

16 июля в Баку состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Переговоры прошли в формате тет-а-тет, подчёркивая стратегическую значимость повестки и уровень доверия между двумя государствами. Визит является очередным подтверждением того, что отношения между Азербайджаном и Туркменистаном продолжают развиваться на основе прагматичного партнёрства и взаимного уважения.

Присутствие Бердымухамедова в Баку - не просто протокольная дипломатия. Это проявление политической воли к укреплению диалога, углублению экономических и гуманитарных связей, а также к согласованной работе в условиях стремительно меняющейся региональной конфигурации. Баку и Ашхабад демонстрируют зрелый подход, стремясь выстраивать устойчивую и сбалансированную архитектуру взаимодействия.

Особый характер азербайджано-туркменским отношениям придаёт вовлечённость высшего политического руководства обеих стран. Президент Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов выстраивают диалог на основе личного доверия, открытости и взаимного уважения. Глава нашего государства выразил уверенность, что визит Бердымухамедова внесет свой вклад в развитие братских отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

"Наши народы объединяют глубокие традиции братства, и в период независимости эти связи еще больше укрепились. Мы успешно сотрудничаем во многих сферах. Две страны, проводя независимую политику, с уверенностью смотрят в будущее. Исторические связи между нами являются основой для сегодняшних отношений. Уверен, что Ваш визит придаст новый импульс нашим отношениям. У нас много достижений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, в том числе в области транспорта и энергетики, и, конечно же, мы сегодня проведем обмен мнениями о будущем сотрудничестве", - сказал Президент Ильхам Алиев.

В свою очередь, Бердымухамедов назвал отношения между странами примером братства, подчеркнув, что высокий уровень координации возможен благодаря взаимопониманию на уровне руководств.

Азербайджан и Туркменистан демонстрируют редкий для постсоветского пространства пример устойчивого политического согласия. Их подход строится не на ситуативной выгоде, а на системном видении. Это проявляется как в двусторонних контактах, так и на международных площадках - от ООН до Организации тюркских государств. Обе страны последовательно выступают за уважение международного права, поддержку территориальной целостности и стабильности в регионе Каспия и Южного Кавказа.

Экономическое взаимодействие тоже занимает особое место в повестке. Отраслевая кооперация охватывает энергетику, логистику, машиностроение, торговлю. Договорённость о совместной разработке каспийского месторождения "Достлук" стала символом нового этапа сотрудничества. Также обсуждается возможность подключения Туркменистана к Южному газовому коридору, что расширит энергетическую географию и укрепит роль региона в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Товарооборот между странами поступательно растёт. Азербайджан экспортирует оборудование и продовольственные товары, Туркменистан - текстиль, нефтехимию и сжиженный газ. Всё чаще речь идёт не просто о торговле, а о формировании устойчивых логистических цепочек, включающих совместные терминалы, упрощённые таможенные процедуры и цифровые платформы.

Ключевым направлением между сторонами является и транспортная интеграция. Оба государства играют важную роль в развитии Среднего коридора - маршрута, соединяющего Китай с Европой. Регулярные паромные рейсы, модернизация портов, синхронизация процедур - всё это уже реализуется и превращает Баку и Ашхабад в опорные точки трансевразийской логистики. В условиях геополитических сдвигов это направление становится не просто экономическим, а стратегическим - влияющим на устойчивость всей Евразии.

Важно подчеркнуть также сотрудничество в сфере образования, культуры, науки укрепляется благодаря обмену делегациями, совместным мероприятиям и инициативам в рамках тюркского мира. Культурная дипломатия - не декорация, а важный ресурс. Символичны и памятные проекты: Низами в Ашхабаде, Махтумкули в Баку - это не просто монументы, а выразительный знак политической и духовной близости.

Особое значение приобретает системное доверие между странами. В атмосфере региональной турбулентности Баку и Ашхабад демонстрируют способность принимать сбалансированные решения и выполнять достигнутые договорённости. Это доверие выверенное и доказанное временем. Оно делает отношения предсказуемыми и позволяет переходить к стратегическому планированию на десятилетия вперёд.

Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Баку стал логичным продолжением поступательного и всестороннего укрепления двусторонних связей. Он отражает выверенную политику, направленную на развитие устойчивого диалога и формирование общей стратегической линии. Азербайджан и Туркменистан демонстрируют высокий уровень партнёрства и активно участвуют в формировании нового регионального порядка. Их взаимодействие основано на прагматизме, взаимном уважении и ясном понимании общих интересов.