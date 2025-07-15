Представительство ВОЗ в Азербайджане провело встречу с журналистами

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане организовало встречу с журналистами по случаю 22 июля - Дня национальной печати.

Как сообщает Day.Az, ее целью было дальнейшее укрепление отношений между ВОЗ и местными медиа, обмен информацией о работе, проделанной в области общественного здравоохранения, и изучение возможностей для дальнейшего сотрудничества.

В мероприятии приняли участие журналисты различных медиаорганизаций и сотрудники странового офиса ВОЗ.

В ходе неформальной и открытой встречи участники были проинформированы о приоритетных направлениях деятельности ВОЗ в Азербайджане, включая укрепление устойчивых к изменению климата систем здравоохранения, доступ к вспомогательным технологиям, иммунизацию, психическое здоровье, борьбу с неинфекционными заболеваниями, деятельность Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и инициативы, реализуемые в других областях.

Выступая на мероприятии, глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи отметила, что сотрудничество с медиа для предоставления населению точной и своевременной информации по вопросам здравоохранения является для них приоритетом: "ВОЗ рассматривает вас как неотъемлемого партнера в сфере общественного здравоохранения и придает большое значение этому сотрудничеству. С вами возможно построение здорового общества", - сказала она.

В рамках мероприятия журналисты напрямую пообщались со специалистами ВОЗ и получили ответы на интересующие их вопросы. Также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества. В завершение мероприятия Х.Харманджи ответила на вопросы журналистов. По ее словам, встреча создала возможность для открытого обмена мнениями, а участие журналистов и их интересные вопросы в очередной раз подчеркнули роль медиа в общественном обсуждении вопросов здравоохранения. Мероприятие было оценено как позитивный шаг, способствующий продолжению диалога.