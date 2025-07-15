В США планируют внедрение ИИ на места уволенных госслужащих

Администрация президента США Дональда Трампа работает над внедрением искусственного интеллекта на места уволенных госслужащих.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post.

В статье уточняется, что автоматизация процессов за счет искусственного интеллекта (ИИ) вскоре может сыграть центральную роль в налоговых проверках, проверках безопасности в аэропортах и других сферах. Считается, что правительственные программы ИИ призваны сократить время ожидания и снизить расходы американских налогоплательщиков.

По словам директора некоммерческой организации "Центр демократии и технологий" Элизабет Лэрд, если ИИ будет управлять принятием решений на федеральном уровне, вместо того чтобы помогать людям-специалистам, ошибок не избежать: сбои могут несправедливо лишить людей льгот или нанести ущерб общественной безопасности.

"Стремление к автоматизации работы подчеркивает более широкую стратегию: делегировать функции, обычно выполняемые экспертами-людьми, мощному программному обеспечению. Конечная цель состоит в том, чтобы иметь единое IT-подразделение, отдел кадров и т.д. для казначейства и заставить искусственный интеллект делать всё", - заявила экс-чиновник.