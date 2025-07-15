МЧС обратилось к гражданам в связи с ростом пожарной опасности в Карабахе

В связи с повышением температуры воздуха Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению по поводу растущей пожарной опасности на освобожденных территориях.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях нашей страны активно продолжаются масштабные работы по восстановлению и реконструкции, строительство инфраструктурных, жилых и других объектов. Бывшие вынужденные переселенцы поэтапно возвращаются на свои родные земли, граждане на основании специального разрешения совершают поездки.

С учетом повышения температуры воздуха, риска возникновения и быстрого распространения пожаров, а также богатства лесного фонда, флоры и фауны на освобождённых территориях, малейшая неосторожность или безответственность в вопросах пожарной безопасности может привести к тяжёлым последствиям. Кроме того, наличие большого количества заминированных участков серьёзно осложняет тушение пожаров.

К сожалению, несмотря на широкую просветительскую работу, проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям, были зафиксированы пожары в открытых зонах и лесных массивах. Лишь благодаря самоотверженности пожарных удалось не допустить их расширения и более серьезных последствий.

Учитывая вышеуказанное, Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к гражданам, проживающим и осуществляющим деятельность на освобождённых территориях, а также совершающим поездки в эти районы с различными целями, с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в жаркие летние месяцы, беречь прекрасную природу, флору и фауну Карабаха и Восточного Зангезура.

В случае опасности следует обращаться по номеру "112"".