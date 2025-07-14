Раскрыта тайна денежного дождя в США

Раскрыта тайна денежного дождя, прошедшего в американском городе Детройт, штат Мичиган. Об этом сообщает издание Detroit Free Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В конце июня с неба на прохожих посыпались тысячи долларов. Для акции перекрыли одну из улиц города. Люди спокойно забирали доллары, а через полчаса улицу снова открыли.

Как выяснилось, деньги разбросали с вертолета в память о 58-летнем Даррелле Томасе - владельце автомойки в восточном Детройте, который славился щедростью. Он страдал от смертельной болезни и хотел, чтобы прощание с ним запомнили надолго.

Когда Томаса не стало, его сыновья выполнили волю отца. Они арендовали вертолет, который сбросил над районом пять тысяч долларов и лепестки роз.