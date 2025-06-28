В США неизвестные устроили «денежный дождь» из вертолета

В Детройте неизвестные устроили "денежный дождь" с вертолета. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После полудня в небе над городом появился вертолет, с борта которого начали скидывать долларовые купюры. Отмечается, что все деньги были настоящие.

По данным канала, автором инициативы выступил недавно скончавшийся владелец автомойки, для которого это была последняя просьба.

Сообщается, что для реализации такой акции альтруизма одна из улиц города была заранее перекрыта, а на месте ее проведения образовалась толпа людей. По словам очевидцев, акция прошла мирно - драк за деньги не случилось, граждане спокойно разобрали купюры и уже через полчаса после мероприятия улицу снова открыли.