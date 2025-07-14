США предложили взять под контроль Зангезурский коридор на 100 лет

США предложили контролировать Зангезурский коридор.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Middle East Eye", об этом посол США в Турции Том Баррак заявил журналистам в Нью-Йорке.

По его словам, США предложили взять под контроль Зангезурский коридор протяженностью 32 километра на 100-летний срок.

"Таким образом, обе стороны смогут пользоваться этим коридором", - подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что цель этого предложения - способствовать продвижению дипломатических переговоров между Азербайджаном и Арменией.