https://news.day.az/politics/1767700.html США предложили взять под контроль Зангезурский коридор на 100 лет США предложили контролировать Зангезурский коридор. Как передает Day.Az со ссылкой на "Middle East Eye", об этом посол США в Турции Том Баррак заявил журналистам в Нью-Йорке. По его словам, США предложили взять под контроль Зангезурский коридор протяжённостью 32 километра на 100-летний срок.
США предложили взять под контроль Зангезурский коридор на 100 лет
США предложили контролировать Зангезурский коридор.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Middle East Eye", об этом посол США в Турции Том Баррак заявил журналистам в Нью-Йорке.
По его словам, США предложили взять под контроль Зангезурский коридор протяженностью 32 километра на 100-летний срок.
"Таким образом, обе стороны смогут пользоваться этим коридором", - подчеркнул дипломат.
Посол отметил, что цель этого предложения - способствовать продвижению дипломатических переговоров между Азербайджаном и Арменией.
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