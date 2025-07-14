Посредники обсуждают с Израилем план вывода войск из Газы

Посредники на консультациях в Дохе по урегулированию конфликта в секторе Газа обсуждают с делегацией Израиля новый план вывода войск из палестинского анклава. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время посредники обсуждают с израильской делегацией новые карты [вывода войск]", - сказал собеседник канала. Он не уточнил, представители какой именно страны участвуют в консультациях.