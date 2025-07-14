В Узбекистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на территории Узбекистана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.

Подземные толчки зафиксированы в 15:55 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 532 км к юго-западу от Ташкента в Бухарской области. Уточняется, что в эпицентре было 4 балла.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.