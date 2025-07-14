https://news.day.az/world/1767637.html В Узбекистане произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на территории Узбекистана. Как передает Day.Az, об этом сообщил центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики. Подземные толчки зафиксированы в 15:55 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 532 км к юго-западу от Ташкента в Бухарской области.
В Узбекистане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на территории Узбекистана.
Как передает Day.Az, об этом сообщил центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.
Подземные толчки зафиксированы в 15:55 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 532 км к юго-западу от Ташкента в Бухарской области. Уточняется, что в эпицентре было 4 балла.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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