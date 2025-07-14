На судебном заседании были продемонстрированы видеокадры пыток, учиненных вооруженными силами Армении при захвате азербайджанцев в плен

14 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, государственных обвинителей, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший - житель Ходжалы Фарман Мамедов в своих показаниях сообщил, что был взят в плен 27 февраля 1992 года, на следующий день после геноцида, совершенного в ночь с 25 на 26 февраля. По его словам, на момент захвата в плен ему было 10 лет, и он стал свидетелем того, как один из пленных был расстрелян. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, Ф.Мамедов отметил, что они провели в плену 10 дней. За это время, по его словам, он и все азербайджанцы, находившиеся в плену, подвергались пыткам.

Потерпевший Магеррам Наджафов отметил, что во время Ходжалинского геноцида вооруженные силы Армении начали наступление на город с нескольких направлений. Он и другие жители были захвачены в плен. "Кроме меня, в плену оказались еще пятеро членов нашей семьи: мой отец Али Наджафов, мать Зиба Наджафова, сестра Адиля Наджафова, братья -Этибар и Вугар. Один из моих братьев пробыл в плену 43 дня", - заявил он.

Сразу после захвата в плен армяне ударили его прикладом автомата по голове, повалив на землю. Избивая, вместе с примерно 30-40 другими азербайджанцами доставили в город Ходжавенд. В течение 21 дня он содержался в Ханкенди без пищи и воды. 18 марта был передан азербайджанской стороне.

В своих показаниях Расим Гасанов сообщил, что был взят в плен 23 сентября 1993 года в направлении Агбуруна. Его поместили в СИЗО Ходжавендского района, затем он содержался в Шушинской тюрьме, в изоляторе временного содержания в Ханкенди, а также в детской городской больнице в Ханкенди.

Отвечая на вопрос начальника отдела защиты государственного обвинения генеральной прокуратуры Насира Байрамова, он заявил, что в плену подвергался жестоким пыткам: ему клещами вырвали золотые зубы, а также причиняли другие мучения. 11 декабря 1995 года он был передан азербайджанской стороне.

В своих показаниях пострадавший Сулейман Гусейнов сообщил, что 23 июля 1993 года его родное село Гияслы Агдамского района подверглось обстрелу армянскими вооруженными силами из танков и автоматического оружия. Его самого и других жителей жестоко избивали прикладами автоматов и ногами. Его, а также других жителей села - Галиба, его супругу Гюльсабу, Ису, Рухсару, Джебраила и еще 10-15 человек армяне, избивая, затолкали в автомобиль марки "ВАЗ".

Всех их поместили в стойло в селе Джинли Агдамского района, находившегося в то время под оккупацией. Там они провели 3-4 дня без воды и пищи, подвергаясь чудовищным пыткам. Его сыновей и мать пытали прямо у него на глазах. Позже они также содержались в плену в Ходжалы и городе Агдам.

Отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший сообщил, что, находясь в плену, получил травмы в результате сильных ударов прикладом автомата по левому плечу.

Другой потерпевший - сын Сулеймана Гусейнова, Джамаледдин Гусейнов, в своих показаниях сообщил, что при захвате в плен получил удар прикладом автомата в затылок и потерял сознание. На тот момент ему было всего 12 лет. Он содержался в плену в Аскеране, Ханкенди и в Шушинской тюрьме. По его словам, в плену он и другие заложники подвергались пыткам. Из тех, кто подвергал пыткам пленных в Шушинской тюрьме, он запомнил армян по прозвищам "Алёша" и "Мак".

Гюльджамал Гаджиева в своих показаниях сообщила, что во время оккупации Кяльбаджарского района вооруженными силами Армении они с семьей выезжали из родного села Гюнешли на грузовике. В машине находились 24 человека. На выходе из тоннеля грузовик был обстрелян. Большинство находившихся в автомобиле азербайджанских мирных жителей получили ранения. На тот момент Г.Гаджиева была беременна. Она родила ребенка в плену. Младенец, заболевший из-за отсутствия ухода и тяжелых условий содержания, умер вскоре после того, как они были освобождены. Вместе с Г.Гаджиевой в плену оказались и другие ее родственники, в том числе два брата. Один из братьев в результате избиений, которым подвергался в Шушинской тюрьме, ослеп.

Отвечая на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, она сообщила, что сначала содержалась в детской больнице в Ханкенди, а затем - в детском саду. В плену она видела тела погибших азербайджанских заложников, и была свидетелем того, как трупы вывозили на машинах. Потерпевшая сообщила, что в плену подвергалась пыткам вместе с другими пленными и заложниками, и из тех, кто подвергал их пыткам, помнит имя Гены Васканяна. Через полтора года она была передана азербайджанской стороне.

В своих показаниях потерпевший Намик Гараев сообщил, что был взят в плен в сентябре 1993 года во время боев за защиту суверенных территорий Азербайджана. В плену он подвергался пыткам. Сначала его удерживали в Шушинской тюрьме, а затем перевезли в село Агбулаг Ходжавендского района, где продолжили подвергать пыткам. Он сообщил, что его и других пленных заставляли строить ферму. Несколько месяцев они содержались там, подвергаясь физическим пыткам и унижающему достоинство обращению. После почти месячного лечения в городской больнице в Ханкенди 23 августа 1995 года он и еще один азербайджанец по имени Идаят были переданы азербайджанской стороне.

Потерпевший Валех Гусейнов сообщил, что жил в Ходжалы вместе с родственниками и во время геноцида был взят в плен, получив огнестрельное ранение. Рассказывая о произошедшем, он отметил, что его супруга была застрелена вооруженными силами Армении. Он не оставил тело своей жены, был ранен и захвачен в плен.

Он также заявил, что стал свидетелем того, как во время геноцида путь мирным жителям преграждали военной техникой, открывали по ним огонь и убивали. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший сообщил, что в Аскеране, находясь в плену, подвергался пыткам, как и другие заложники. Узнав, что он - гитарист, палачи вырывали ему ногти клещами, ломали пальцы и засовывали руку в печь. Он помнит имена некоторых из тех, кто участвовал в пытках: Манвел, Гарик, Славик и другие. Через двадцать семь дней его передали азербайджанской стороне.

Махир Гараев в своих показаниях сообщил, что был взят в плен вместе с шестью другими людьми в селе Хоровлу. В плену он подвергался различным видам пыток и бесчеловечному обращению.

Халил Хадиев сообщил, что был захвачен в плен 18 апреля 1994 года. Его доставили в Ханкенди, где подвергали пыткам. В сентябре того же года ему удалось бежать из плена вместе с шестью другими азербайджанцами.

Эльхан Алекперов в своих показаниях сообщил, что был взят в плен 12 февраля 1992 года в Кяльбаджаре. В течение 1 года и 10 месяцев содержания в плену он подвергался жестокому обращению и пыткам. Из тех, кто подвергал его пыткам, запомнил армян по имени Славик и Карен.

Этибар Абышов сообщил, что был взят в плен в селе Тернёют Агдамского района. Он содержался в Аскеране и Шуше, где подвергался пыткам. Через один месяц и четыре дня был освобожден. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, пострадавший заявил, что в плену его принуждали к тяжелому труду.

В своих показаниях Нахид Гамидов сообщил, что принимал участие в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году и вместе с военнослужащим по имени Нурлан 10 ноября был захвачен в плен вооруженными силами Армении. Он провел в плену 34 дня, в течение которых подвергался различным пыткам. В настоящее время он - инвалид второй группы. "В туалет нам разрешали ходить лишь раз в день - и то избивая. За все время плена я купался лишь два или три раза, и даже тогда в воду пускали электрический ток", - рассказал потерпевший.

На суде также были продемонстрированы видеокадры, снятые самими армянами, на которых зафиксированы пытки, примененные к Нахиду Гамидову и Нурлану Ализаде в момент их захвата в плен.

Затем показания дал потерпевший Нурлан Ализаде. Он подтвердил слова, прозвучавшие в выступлении Нахида Гамидова. По его словам, захвативших их армян было около десяти человек. "В результате пыток я получил травмы головы, у меня был сломан нос, повреждена нога. В Отечественной войне я не был ранен, но пострадал в плену. От пыток и мучений я дошел до того состояния, что забыл даже имя своего ребенка", - добавил он.

Тарлан Панахов в своих показаниях сообщил, что в 1995 году, проходя военную службу в Дашкесанском районе, он был взят в плен. Через 10 дней был передан Азербайджану. Из-за травм, полученных в плену в результате пыток и избиений, проходил лечение в госпитале.

Айдын Гюльмалыев в своих показаниях отметил, что 29 января 2021 года, проходя военную службу в Лачине, вместе с сослуживцем Джавиданом Гасымовым заблудился в тумане, в результате чего был захвачен в плен вооруженными силами Армении.

Они были доставлены в город Иреван. Находясь в плену, он и его сослуживец подверглись оскорблениям, избиениям и пыткам. 31 января они были переданы азербайджанской стороне.

Исмет Азизов в своих показаниях сообщил, что жители села Башлыбель Кяльбаджарского района укрылись в пещерах, расположенных на расстоянии 3 км от села, и 18 апреля 1993 года армянские военнослужащие убили 12 из находившихся в пещерах мирных жителей, а 14 человек взяли в заложники.

Мазахир Аббасгулиев подтвердил сказанное И.Азизовым относительно событий в селе Башлыбель, добавив, что в момент происшествия получил ранение в шею.

Назим Байрамов в своих показаниях сообщил, что 26 декабря 1991 года был захвачен в заложники в направлении села Амирарлар, где он проживал. За 12 дней, проведенных в плену, он и другие азербайджанские заложники и пленные подвергались жестоким избиениям, а также пыткам со стороны армян.

Видади Гусейнов и Магеррам Нуриев в своих показаниях заявили, что 29 августа 1991 года они вместе с другими жителями были захвачены в заложники 11-12 вооруженными противниками в селе Ашагы Вейселли Физулинского района. Их избивали и подвергали пыткам. 5 сентября они были переданы азербайджанской стороне.

Вагиф Мамедов и Интигам Теймуров подтвердили эти показания и данные ранее ими заявления в ходе предварительного следствия.

Гюльнара Султанова в своих показаниях сообщила, что 30 октября 1993 года была захвачена в плен противником, подвергалась пыткам, а спустя 5 месяцев и 8 дней была передана Азербайджану.

Другие потерпевшие - Эльдар Бабаев, Натиг Аббасов, Эльбрус Ахмедов, Ровшан Нуриев, Адалят Насибов, Низами Рзаев, Ибрагим Гулиев и Зияддин Гулиев - заявили, что в разное время были взяты в заложники армянскими военнослужащими и подвергались различным пыткам. Из них З.Гулиев длительное время содержался в Иреване. Он пробыл в плену 1 год и 7 месяцев, после чего был передан Азербайджану.

Эмин Ягубов в своих показаниях сообщил, что 7 марта 1990 года был взят в плен на пути в город Гафан, куда он направлялся в сопровождении российских военнослужащих для ремонта линии связи. Там он подвергся избиениям, был доставлен в отдел милиции, где также подвергся избиениям. "Бывшим советским военным говорили: Зачем вы привели сюда тюрок?", - говорил он в своих показаниях. На следующий день он был освобожден.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

Судебное заседание продолжится 17 июля.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири, обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.