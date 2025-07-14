В Баку презентована книга "Расцвет еврейства Азербайджана в годы руководства Гейдара Алиева"

В Баку состоялась презентация второго, дополненного издания книги "Расцвет еврейства Азербайджана в годы руководства Гейдара Алиева", подготовленного директором Азербайджанского культурного центра в Израиле Егяной Сальман и Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе АзИз.

В книге собраны краткие биографии граждан еврейской национальности, занимавших значимые должности в государственном управлении Азербайджана, а также в науке, культуре, медицине, образовании и промышленности. Политика толерантности как свидетельство интернационализма и уважения к национальным меньшинствам, проводившаяся великим лидером Гейдаром Алиевым, стала прочной основой азербайджанской государственности.

Особое значение издание приобретает сегодня, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев последовательно продолжает этот курс, укрепляя атмосферу взаимопонимания, толерантности и межрелигиозного диалога.

На презентации собрались представители еврейской общины Азербайджана, видные общественные деятели, журналисты, а также гости и жители Азербайджана, биографии которых вошли в книгу, среди которых народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, заслуженные деятели культуры, образования и науки.

На мероприятии выступили заместитель начальника третьего регионального отдела госкомитета Фуад Исмаилзаде, автор проекта Егяна Сальман, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, исследователь истории еврейской общины Азербайджана Моисей Беккер, исследователь истории города Баку Фуад Ахундов, редактор презентованной книги, поэт Михаил Сальман, исполнительный директор ассоциации АзИз Шауль Симан-Тов.

Все выступающие отмечали значимость выхода такой книги для сохранения одной из важных страниц истории Азербайджана, благодарили Егяну Сальман, пожелав успешного продолжения проекта.