https://news.day.az/society/1767671.html В Азербайджане задержаны тысячи нелегальных мигрантов В рамках мероприятий по борьбе с нерегулируемой миграцией, проводимых Государственной Миграционной Службой, в первом полугодии 2025 года было принято 9714 решений, касающихся пребывания, проживания, привлечения к работе иностранных граждан и лиц без гражданства, а также других административных правонарушений.
В Азербайджане задержаны тысячи нелегальных мигрантов
В рамках мероприятий по борьбе с нерегулируемой миграцией, проводимых Государственной Миграционной Службой, в первом полугодии 2025 года было принято 9714 решений, касающихся пребывания, проживания, привлечения к работе иностранных граждан и лиц без гражданства, а также других административных правонарушений.
Об этом сообщили Day.Az в Государственной Миграционной Службе.
Сообщается, что из числа иностранных граждан, в отношении которых были приняты административные решения, 4246 человек были задержаны в ходе мероприятий по борьбе с нерегулируемой миграцией.
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