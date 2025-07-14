В Азербайджане задержаны тысячи нелегальных мигрантов

В рамках мероприятий по борьбе с нерегулируемой миграцией, проводимых Государственной Миграционной Службой, в первом полугодии 2025 года было принято 9714 решений, касающихся пребывания, проживания, привлечения к работе иностранных граждан и лиц без гражданства, а также других административных правонарушений.

Об этом сообщили Day.Az в Государственной Миграционной Службе.

Сообщается, что из числа иностранных граждан, в отношении которых были приняты административные решения, 4246 человек были задержаны в ходе мероприятий по борьбе с нерегулируемой миграцией.