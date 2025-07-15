https://news.day.az/hitech/1767752.html Маск анонсировал десятый полет прототипа Starship Десятый полет прототипа Starship состоится примерно через три недели. Как передает Day.Az, об этом сообщил американский миллиардер, глава Space X Илон Маск в соцсети Х. 19 июня вторая ступень многоразовой транспортной системы Starship - одноименный корабль - взорвалась во время статического огневого испытания.
Маск анонсировал десятый полет прототипа Starship
Десятый полет прототипа Starship состоится примерно через три недели.
Как передает Day.Az, об этом сообщил американский миллиардер, глава Space X Илон Маск в соцсети Х.
19 июня вторая ступень многоразовой транспортной системы Starship - одноименный корабль - взорвалась во время статического огневого испытания.
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