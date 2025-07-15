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Маск анонсировал десятый полет прототипа Starship

Десятый полет прототипа Starship состоится примерно через три недели. Как передает Day.Az, об этом сообщил американский миллиардер, глава Space X Илон Маск в соцсети Х. 19 июня вторая ступень многоразовой транспортной системы Starship - одноименный корабль - взорвалась во время статического огневого испытания.