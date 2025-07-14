В Азербайджанской армии отметили годовщину Товузских боев

По поручению министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова в объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской армии, а также в специальных учебных заведениях состоялся цикл мероприятий по случаю пятой годовщины Товузских боев.

Как сообщили Day.Az в управлении прессы и связей с общественностью Министерства обороны, в рамках мероприятий официальные лица Министерства обороны, исполнительных властей районов, семьи шехидов, военнослужащие и участники войны посетили могилы сынов Родины, ставших шехидами в Товузских боях и в боях за территориальную целостность наших земель, воздав дань уважения их памяти.

Выступившие поведали об историческом значении Товузских боев, подчеркнув, что 12 июля 2020 года подразделения вооруженных сил Армении вновь совершили провокацию в направлении азербайджано-армянской государственной границы на территории Товузского района. Нарушив режим прекращения огня, противник предпринял попытку внезапного наступления с применением артиллерийских установок с целью захвата азербайджанских позиций. Однако в результате адекватных мер Азербайджанской армии противник понес потери и был вынужден отступить.

В ходе проведенных мероприятий было отмечено, что Товузские бои внесли значительный вклад в укрепление боевого духа молодежи и решимости к победе. Особое внимание было уделено патриотизму и мужеству, проявленным нашими шехидами на поле боя. Отмечалось, что память о шехидах всегда будет жить в наших сердцах.