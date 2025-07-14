Совет прессы обсудил предвзятые попытки в РФ по вопросу "Sputnik Азербайджан"

На сегодняшнем заседании правления Совета прессы Азербайджана было обсуждено письмо Союза журналистов России, направленное в адрес международных организаций, журналистских и правозащитных ассоциаций в связи с арестом представителей агентства "Sputnik Азербайджан", а также ответное обращение Совета прессы к международной общественности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заявлении Совета прессы говорится, что обращение, подписанное председателем организации Рашадом Меджидом, было направлено на русском и английском языках многим ведущим международным структурам и их руководителям. В документе подчеркивается недопустимость попытки Союза журналистов России представить ситуацию вокруг "Sputnik Азербайджан" как "нарушение свободы слова".

Член правления Совета, председатель комиссии по международным связям Мушфиг Алескерли отметил, что антииазербайджанская направленность в российских СМИ присутствовала всегда. Он напомнил, что в 2022 году было заблокировано вещание на территории России азербайджанских медиаресурсов, хотя Азербайджан в период военного конфликта не предпринимал аналогичных шагов против российских СМИ, несмотря на то, что в российских медиа распространялись искаженные и предвзятые сведения об Азербайджане, а 44-дневная война преподносилась почти как "акт агрессии".

Депутат Милли Меджлиса и член правления Совета Эльчин Мирзабейли заявил, что и ранее, в 2022 году, "Sputnik Азербайджан" занимал провокационную позицию по отношению к нашей стране. По его словам, обращение Совета прессы к международной общественности является своевременным и оправданным.

Главный редактор сайта "Azxeber.com" и член правления СП Гаджибей Гейдарли обратил внимание на антиазербайджанскую деятельность российских представителей медиа, особенно на платформе Telegram, и подчеркнул необходимость принять соответствующие меры против таких проявлений.

Заместитель председателя Совета прессы, декан факультета журналистики Бакинского государственного университета Вугар Зифароглу выразил уверенность, что обращение Совета будет положительно воспринято международным сообществом, указав на постоянную предвзятость в российском медиапространстве по отношению к Азербайджану.

Профессор БГУ, заведующий кафедрой факультета журналистики и член правления Гулу Магеррамли подчеркнул важность формирования подготовленных медиагрупп в Азербайджане для предотвращения распространения искаженной информации о стране.

Руководитель медиа-группы "Yeni Müsavat" и член правления Рауф Арифоглу заявил, что идеологическая борьба с российскими медиа однозначно будет продолжаться, поскольку противоположная сторона не отказывается от своей враждебной линии. Он подчеркнул важность активной, слаженной работы СП, в том числе системной активности в социальных сетях.

Политолог и член правления СП Егяна Гаджиева указала на необходимость вовлечения экспертов, имеющих отношение к медиасфере, в идеологическую работу для более основательной борьбы с международными антиазербайджанскими тенденциями.

На заседании также было отмечено, что обращение Совета вызвало возмущение в российском медиасообществе, что свидетельствует об эффективности документа, нейтрализующего предвзятое и лживое письмо Союза журналистов России. Одним из возмутившихся был генеральный директор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, который попытался представить заявление Совета как незначительное. Это, по мнению участников заседания, может указывать на возможные манипуляции в российском медиапространстве вокруг темы "Sputnik Азербайджан", и как Совет прессы, так и все азербайджанское медиа-сообщество должны быть к этому готовы.

На заседании вновь было подчеркнуто, что аресты главы "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова не связаны с их журналистской деятельностью. Ранее были зафиксированы инциденты, демонстрирующие действия "Sputnik", не соответствующие профессиональным стандартам - как на местном, так и международном уровне. Во-вторых, медиаструктуры России за рубежом участвуют в кампаниях информационно-пропагандистского характера, направленных на продвижение повестки Кремля - это является частью спланированной стратегии. В-третьих, действия правоохранительных органов Азербайджана соответствуют закону. В настоящее время по делу Игоря Картавых и Евгения Белоусова продолжается следствие. Попытки Союза журналистов России и отдельных представителей российских СМИ представить задержание указанных лиц как вопрос свободы слова - это манипуляция журналистскими стандартами и намеренное введение международной общественности в заблуждение. Эти попытки не принесут результата.

Также отмечалось, что представителям российского медиасообщества, основывающим свои оценки на негативных реалиях в собственной стране, трудно объективно воспринять происходящее в Азербайджане. Им следует воздержаться от бессмысленного поиска аналогичных ситуаций в Азербайджане и дождаться обнародования фактов.

В завершение участники заседания подчеркнули, что сторонники антииазербайджанской риторики в российских СМИ должны осознать, что им не удастся дискредитировать принципы справедливости. Прежде всего, им следует бороться с откровенным попранием свободы слова и прав журналистов у себя в стране. Неспособность к этому и попытки сформировать негативное мнение об Азербайджане смехотворны. Что касается Дмитрия Киселева, пренебрежительно отозвавшегося об обращении Совета, то он является наглядным примером абсурдного и негативного персонажа.