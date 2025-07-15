https://news.day.az/society/1767768.html В части двух районов Баку не будет газа Сегодня в некоторых частях Насиминского и Сураханского районов Баку будет временно приостановлена подача газа. Об этом сообщили Day.Az в ООО "Азеригаз".
В части двух районов Баку не будет газа
Сегодня в некоторых частях Насиминского и Сураханского районов Баку будет временно приостановлена подача газа.
Об этом сообщили Day.Az в ООО "Азеригаз".
Согласно информации, в связи с установкой задвижки на проспекте Москва, а также проведением испытаний на герметичность газопровода "Бюльбюля" с использованием воздушного компрессора, 15 июля 2025 года с 10:00 подача газа будет приостановлена.
"Во время ремонтных работ временно будет ограничена подача газа в Насиминском районе - на проспекте Москва и улице Асифа Магеррамова, а также в поселке Бюльбюля Сураханского района", - сообщили в "Азеригаз".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре