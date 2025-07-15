В части двух районов Баку не будет газа

Сегодня в некоторых частях Насиминского и Сураханского районов Баку будет временно приостановлена подача газа.

Об этом сообщили Day.Az в ООО "Азеригаз".

Согласно информации, в связи с установкой задвижки на проспекте Москва, а также проведением испытаний на герметичность газопровода "Бюльбюля" с использованием воздушного компрессора, 15 июля 2025 года с 10:00 подача газа будет приостановлена.

"Во время ремонтных работ временно будет ограничена подача газа в Насиминском районе - на проспекте Москва и улице Асифа Магеррамова, а также в поселке Бюльбюля Сураханского района", - сообщили в "Азеригаз".