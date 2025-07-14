В ICCROM высоко оценили поддержку Азербайджана в повышении осведомленности в сфере сохранения культурного наследия

Руководитель отдела программ Международного центра по изучению вопросов сохранения и реставрации культурных ценностей (ICCROM) Валери Магар высоко оценила поддержку Азербайджана в повышении осведомленности в сфере сохранения культурного наследия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на церемонии, посвященной 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия, Магар выразила благодарность правительству Азербайджана за организацию этого мероприятия и отметила решительную поддержку страны в повышении осведомленности, развитии потенциала и коммуникации в сфере сохранения культурного наследия.

Как один из трех официальных консультативных органов Комитета Всемирного наследия, ICCROM занимается поддержкой сохранения объектов всемирного наследия и их устойчивым управлением. Магар подчеркнула, что работа ICCROM включает в себя глобальные и региональные программы, учитывающие специфические потребности каждого региона в области сохранения и управления.

Она рассказала о продолжающейся программе "Ориентированный на людей подход к управлению всемирным наследием", поддерживаемой правительством Норвегии, которая продвигает контекстуальные и инклюзивные методы управления. Программа также предоставляет практические инструменты для оценки эффективности управления и социального воздействия объектов всемирного наследия.

Магар отметила, что городское наследие следует рассматривать в более широком правовом, социальном и административном контексте.

"Такой комплексный подход обеспечивает совместную защиту сообществ и объектов культурного наследия", - сказала руководитель отдела программ.

Она также подчеркнула важность доступности и коммуникации, отметив, что ICCROM предлагает свои учебные материалы на нескольких языках и призывает государства-члены переводить ресурсы на местные языки для расширения охвата.

Отметим, что в рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей с 6 по 16 июля, были организованы различные тематические мероприятия. Среди них особое место заняла презентация, состоявшаяся 11 июля и посвященная 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мероприятие было организовано по инициативе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и Агентства международной информации Trend. Тема мероприятия - "Сохранение всемирного наследия: опыт консервации и коммуникации".

При организаторстве Baku Network на мероприятии были розданы буклеты, посвященные памяти азербайджанских журналистов, погибших в результате армянской агрессии.

Модератором выступил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

Во время мероприятия обсуждались международный опыт, современные подходы и стратегии коммуникации в области сохранения, реставрации и представления культурного наследия обществу. Участникам была представлена деятельность Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в этой сфере и достигнутые результаты.