Задержанный СГБ террорист ИГИЛ признал вину за подготовку теракта в синагоге

Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Абдуллы Алиева, обвиняемого в подготовке к террору в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Для обеспечения участия свидетелей очередной процесс назначен на 4 августа.

Отметим, что Абдулла Алиев обвиняется по ст. 28, 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 28, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28, 214.2.6 (терроризм, совершенный на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп) УК АР.