https://news.day.az/world/1767605.html Израиль сообщил о ликвидации более 100 радикалов в секторе Газа Израильские военные ликвидировали более 100 вооруженных радикалов из движения ХАМАС в ходе боевых действий в районе города Джабалия на севере сектора Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В последние недели военнослужащие действовали в районе Джабалии.
Израиль сообщил о ликвидации более 100 радикалов в секторе Газа
Израильские военные ликвидировали более 100 вооруженных радикалов из движения ХАМАС в ходе боевых действий в районе города Джабалия на севере сектора Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В последние недели военнослужащие действовали в районе Джабалии. В ходе действий войск в районе Джабалии было ликвидировано более 100 террористов ХАМАС", - говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что солдаты "обнаружили и уничтожили военные сооружения, склады оружия и наблюдательные позиции ХАМАС" в этом районе.
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