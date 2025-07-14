Израиль сообщил о ликвидации более 100 радикалов в секторе Газа

Израильские военные ликвидировали более 100 вооруженных радикалов из движения ХАМАС в ходе боевых действий в районе города Джабалия на севере сектора Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В последние недели военнослужащие действовали в районе Джабалии. В ходе действий войск в районе Джабалии было ликвидировано более 100 террористов ХАМАС", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что солдаты "обнаружили и уничтожили военные сооружения, склады оружия и наблюдательные позиции ХАМАС" в этом районе.