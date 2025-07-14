https://news.day.az/society/1767666.html Сколько еще сохранится жаркая погода на территории Азербайджана? Обнародована фактическая погода. Как передает Day.Az, согласно сообщению Национальной службы гидрометеорологии, сегодня максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР составила 38 градусов, в низменных регионах до 39 градусов, в горных районах - до 31 градуса тепла.
Сколько еще сохранится жаркая погода на территории Азербайджана?
Обнародована фактическая погода.
Как передает Day.Az, согласно сообщению Национальной службы гидрометеорологии, сегодня максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР составила 38 градусов, в низменных регионах до 39 градусов, в горных районах - до 31 градуса тепла.
Было отмечено, что жаркая погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до 17 июля.
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