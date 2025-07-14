Самвел Карапетян лезет в политику, чтобы спасти свою шкуру

Автор: Мехти Ахмедзаде

В Армении новое театральное представление: Самвел Карапетян решил выйти в политику. Почему? Он прекрасно осознаёт: процессы в стране идут в направлении, при котором у таких, как он, скоро не останется ни влияния, ни защиты. Его бизнес-интересы, связи, возможности - всё это оказалось под угрозой. Как спастись в условиях, когда уголовное преследование становится реальностью? Сыграть роль "политика", надеть маску "объединителя" и сделать ставку на активность в публичном пространстве. В реваншистских кругах эту новость встретили с воодушевлением, не осознав, что Карапетян лезет в политику не ради перемен, а ради спасения. Это не программа развития - это план личного выживания.

В своём заявлении Карапетян уверяет, что уважает тех, кто борется с "антинародной политикой" Никола Пашиняна. Однако подчёркивает, что у него "своё видение будущего Армении", и он намерен двигаться "с новой командой", не исключая сотрудничества с "единомышленниками".

По его словам, эта сила хочет "объединить народ вокруг справедливых целей" и покончить с "чёрно-белым мышлением", навязанным обществу нынешней властью. Но Карапетян не уточняет, какие именно цели стоят перед его командой, и почему он, будучи представителем старой олигархической системы, вдруг решил стать голосом народа.

Сам факт того, что Армения как никогда близка к реальному выходу из тупика - к мирному договору с Азербайджаном, - он либо игнорирует, либо сознательно замалчивает. Потому что знает: в мирной и устойчивой Армении у таких, как он, больше не будет места. Карапетян, Варданян, Кочарян, Саргсян - все они действовали в эпоху, когда страна управлялась за кулисами. В приоритете было не государство, а личные интересы, не общественные цели, а доступ к ресурсам и властным кабинетам.

Теперь эта система уходит. Армения постепенно выходит из-под влияния старой элиты. Пашинян, при всех ошибках, начал демонтаж структуры, в которой бизнес диктовал политику. Для Карапетяна это означает конец эпохи. В стране, где экономика отделена от власти, он теряет рычаги влияния. Его политический проект - это не стратегия перемен, а инстинктивная попытка защитить себя.

Все разговоры о "новом пути" - пустая обёртка. Никакой конкретной программы он не представил. Ни экономических предложений, ни социального курса, ни внешнеполитической концепции. Только общие слова про "сплочение" и "разделения". Но кто, как не он и ему подобные, десятилетиями делили страну на касты, распределяли ресурсы в узком кругу и закрывали общество от реформ?

Он не ведёт Армению вперёд - он тормозит её движение. В его представлении государство - это бизнес-проект, где всё должно быть под контролем: от суда до парламента. Его "видение" - это попытка вернуть старую систему: теневую, управляемую, закрытую для народа.

Выход Карапетяна на политическую арену не случаен - он совпал с самыми серьёзными за последние годы подвижками на внешнеполитическом фронте. Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна в ОАЭ, где обсуждались элементы мирного договора и открытие Зангезурского коридора, стала сигналом: эпоха конфронтации подходит к концу. Это и вызвало панику у тех, кто выстраивал своё влияние на войне, изоляции и хаосе.

Подписание договора с Азербайджаном и открытие коридора означают новую логику развития региона - прозрачную, прагматичную, открытую. В ней нет места для манипуляций со стороны тех, кто годами контролировал потоки, страхи и пропаганду. Карапетян видит в этом конец своей роли. Отсюда и стремление любыми средствами помешать мирному процессу, прикрываясь лозунгами о "национальных интересах".

Но за этими лозунгами - личная месть. Карапетян - не просто участник старой системы. Он - её плоть и кровь. И Пашинян начал бить по этой системе: по церкви, по крупному капиталу, по неприкасаемым. Для Карапетяна это личная война. И его политический проект - не альтернатива, а реванш.

Когда он говорит о "расколе в обществе", он забывает, что именно такие, как он, это общество и раскололи. Армения десятилетиями делилась на тех, кто у кормушки, и тех, кто выживает. Государственные ресурсы раздавались по звонку, суды работали по приказу, бедность росла, а бизнес-империи жирели. Сейчас, когда контроль уходит, Карапетян вспоминает о "справедливости" и "единстве". Но это не его язык. Это маска, за которой всё тот же страх - страх потерять всё.

Самвел Карапетян обречён. Его попытка встроиться в новую Армению - фальшивая, надуманная и обречённая. Общество больше не верит олигархам в масках реформаторов. Его политический проект провалится, потому что он построен не на ценностях, а на страхе, не на видении, а на желании вернуть власть.

Карапетян не станет лидером - он останется напоминанием о том, как было. А Армения идёт туда, где таким, как он, уже не место.