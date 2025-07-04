Честь Карапетяна ушла за бесценок

Автор: Мехти Ахмедзаде

Где-то между судебной камерой и душем в следственном изоляторе Самвел Карапетян, миллиардер с туманным списком заслуг и весьма ярким прошлым, вдруг осознал: честь - это не абстракция, а актив. А активы надо защищать. Желательно в деньгах. Желательно в драмах и через суд. Так что теперь армянская юстиция имеет дело.

Карапетян требует от двух депутатов (Айка Конджоряна и Арсена Торосяна) по 9 миллионов драмов, что равно ~ $23 тыс., за их слова. По мнению Самвелки, его сильно оскорбили и именно на такую сумму, судя по документам, он обиделся. Или, если быть точнее, именно столько стоит его честь.

Ирония в том, что речь идёт о человеке, который оказался за решёткой не по какому-то легкому обвинению, наподобие неправильной парковки. А теперь он, сидя в камере, требует сатисфакции за оскорбления. Видимо, жизнь в изоляторе обостряет чувство достоинства.

Но если быть честными, дело не в обострении, а в тонком расчёте. Карапетян отлично знает, что это площадка для шоу и возможностью отыграть роль пострадавшего.

Вся эта история - наглядный пример того, как армянская политическая жизнь превращается в стендап, где каждый играет свою роль с полной серьёзностью, словно речь действительно идёт о чести, а не о самопиаре.

Олигарх, находящийся под следствием, внезапно превратился в "ранимого героя", который защищает своё "доброе имя" с такой настойчивостью, будто до ареста оно не вызывало ни у кого вопросов. Депутаты тоже не отстают. В ход идут громкие заявления, позы и намёки на посягательство на свободу слова. Все довольны, кроме, пожалуй, здравого смысла.

Суд, скорее всего, состоится. Возможно, даже что-то решит. Но это уже никого не интересует. Главное не результат, а спектакль. Карапетян получает новый инфоповод, даже находясь в камере. Депутаты получают ещё один повод покрасоваться. А публика получает лишнее подтверждение того, что в местной политике правосудие давно стало жанром развлекательного искусства.