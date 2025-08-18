В Азербайджане дешевеют эти автомобили

На автомобильном рынке Азербайджана фиксируется заметное снижение цен на китайские автомобили. Согласно данным объявлений, за последние два месяца такие машины подешевели примерно на 4 тысячи манатов. Эксперты объясняют это разными факторами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперт по транспорту Ясин Мустафаев заявил, что сегодня более 70 процентов китайских автомобилей завозятся в страну неофициальными импортёрами. Лишь около 30 процентов поступают через официальных дилеров, напрямую с завода и с предоставлением гарантии.

По словам эксперта, именно ожесточённая конкуренция между неофициальными импортёрами привела к постоянному снижению цен. Однако у этого процесса есть и минусы: такие автомобили не имеют гарантии. В случае заводского дефекта или поломки расходы на ремонт полностью несёт владелец транспортного средства.

Подробности представлены в видеоматериале: