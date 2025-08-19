https://news.day.az/society/1774850.html

Обнародовано число азербайджанских студентов, обучающихся в Турции - ФОТО

В настоящее время в Турции учатся почти 45 тыс. студентов из Азербайджана. Об этом Day.Az сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании. В период с 2019 по 2024 год в агентство поступило 22 578 заявлений о признании иностранных дипломов, из которых 5 327 (19%) были выданы турецкими вузами.